Россияне размещают военных в школах на оккупированных территориях, - ЦНС

Отмечается, что захватчики придумали официальное объяснение размещения военных на территориях школ - якобы "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако на самом деле на свободных этажах размещаются боевые подразделения Вооруженных сил РФ.

Россияне используют школы на оккупированных территориях

Отметим, что это уже не первый раз, когда оккупанты прикрываются гражданским населением, нарушая правила ведения войны и Международное гуманитарное право.

Так, захватчики используют школу в Михайловке Запорожской области как свой лагерь. Там разместилось около 100 солдат.

Кроме того, россияне оборудовали госпиталь в поселке Розовка Запорожской области, ведь они продолжают нести тяжелые потери.

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