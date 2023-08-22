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Россияне размещают военных в школах на оккупированных территориях, - ЦНС

Иллюстративное фото: россияне размещают военных в школах на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики прячут военных в помещениях работающих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что захватчики придумали официальное объяснение размещения военных на территориях школ - якобы "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако на самом деле на свободных этажах размещаются боевые подразделения Вооруженных сил РФ.

Россияне используют школы на оккупированных территориях

Отметим, что это уже не первый раз, когда оккупанты прикрываются гражданским населением, нарушая правила ведения войны и Международное гуманитарное право.

Так, захватчики используют школу в Михайловке Запорожской области как свой лагерь. Там разместилось около 100 солдат.

Кроме того, россияне оборудовали госпиталь в поселке Розовка Запорожской области, ведь они продолжают нести тяжелые потери.

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