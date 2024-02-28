ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала года оккупанты вывезли из порта Мариуполя более 20 тысяч тонн ворованного зерна

Среда 28 февраля 2024 12:26
UA EN RU
С начала года оккупанты вывезли из порта Мариуполя более 20 тысяч тонн ворованного зерна Фото: с начала года оккупанты вывезли из порта Мариуполя более 20 тысяч тонн ворованного зерна (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Оккупанты отгрузили в порту временно оккупированного Мариуполя новую партию зерна, украденного у украинских аграриев, объемом 7800 тонн. Всего же с начала 2024 года оккупанты, как заявляют они сами, отправили из Мариуполя морем более 21 тыс. тонн аграрной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В январе 2024 года оккупанты отправили из порта Мариуполя 5 судов с зерном, украденным у украинских аграриев. А в октябре прошлого года они направили из Мариуполя и Бердянска 17 судов с ворованными грузами.

Кроме того, оккупанты заявляли об увеличении перевалки в захваченных портах по сравнению с сентябрем.

Как известно, в течение 2023 года порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов - преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной у Украины. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия похитила из порта оккупированного Мариуполя металла в 25 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь порт
NEWS
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС