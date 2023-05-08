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Россияне разгоняют новый фейк об Украине: что придумали оккупанты

Фото: россияне разгоняют новый фейк об Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцев предупредили о новой информационно-психологической операции россиян. Враг разгоняет фейки о "хищении денег" международных партнеров украинскими властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что известно о новой ИПСО россиян

Известно, что в Facebook на рекламу россияне поставили сообщение в соцсети, в котором украинскую власть обвинили в краже помощи, предоставляемой международными партнерами для борьбы с РФ. Мол, страны оказывают "миллиардную помощь", а бойцам "до сих пор не хватает ресурсов".

"Это далеко не первая попытка россиян настроить украинцев против власти и ослабить поддержку международных партнеров. На самом же деле фактов хищения помощи не фиксировали ни партнеры, ни международные организации", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, чтобы не дать врагу посеять панику и раздор в Украине, важно не реагировать на ИПСО россиян.

"Блокируйте подобные материалы и отправляйте жалобы в службу поддержки Facebook", - призвали украинцев.

Фото: россияне разгоняют новый фейк об Украине (t.me/spravdi)

Откуда запустили рекламу?

Рекламные кампании запустили со страницы в Facebook под названием The newsr, которая маскируется под "Новости и СМИ". По данным Центра стратегических коммуникаций, эту психологическую кампанию запустили 7 мая, а страницу создали 6 мая.

"По состоянию на данный момент она не заблокирована, поэтому все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook. Сам аккаунт - пуст", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевские фейки о войне.

Также мы писали, что россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы.

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