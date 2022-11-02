Россияне роют новые линии обороны на юге, массированные атаки на Донбассе: карты боев на утро

Российские войска продолжают вести массированные атаки на Донбассе, но наши бойцы продолжают сдерживать врага, идут ожесточенные бои. Тем временем оккупанты роют новые линии обороны на юге, боясь действий ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восток Украины

(Восток Харьковской области - Запад Луганской области)

По данным карт, украинские войска, вероятно, продолжают вести контрнаступление в направлении Сватового. При этом россияне утверждают, что якобы отбивают атаки и вместе с тем предполагают готовность к наступлению на Купянском направлении до конца ноября или декабря.

Между тем оккупанты допускают, что ВСУ якобы планируют взять Сватово до конца текущей недели, а также заявляют о форсировании украинскими силами реки Жеребец в районе Стельмаховки.

Вместе с тем в направлении Кременной также "горячо". Вероятно, украинские войска продолжают вести наступательные действия по направлению к трассе Кременная-Сватово, а враг заявляет, что украинские бойцы якобы хотят выйти на Кременную с севера.

Также сообщается, что северо-западнее Кременного ВСУ вернули Невское. Ранее уже стало известно об освобождении населенного пункта, а только вчера это признал и враг.

Донецкая область

По данным карт, российские войска продолжают наступательные действия вокруг Бахмута. Вблизи города, а также в районе Соледара продолжаются ожесточенные бои.

В свою очередь украинские силы продолжают отражать бесконечные российские атаки на Бахмут и эвакуируют гражданских в соседней Клещиевке (примерно 9 км юго-западнее Бахмута).

Вместе с тем оккупанты продолжают наступательные действия от Донецка на север, северо-запад и юго-запад. В частности, войска РФ вели наступательные операции на Авдеевском направлении (15 км к северо-западу от города Донецк).

Россияне докладывают о своих так называемых "успехах". Но, как отметили в ISW, говорить о них рано, потому что бои продолжаются. Не исключено, что оккупанты намерены захватить Павловку и Новомихайловку, чтобы потом окружить украинские силы в Угледаре, но это будет стоить значительных потерь врагу.

Юг Украины

Российские войска продолжают активные оборонительные действия, в частности на оккупированной части Херсонской области, ведут воздушную разведку и формируют рубежи обороны на восточном (левом) берегу Днепра.

Оккупанты роют окопы и закрепляются для обороны восточного берега, а именно на следующих линиях:

Новая Каховка-Днепряне-Корсунка - примерно в 45 км к востоку от Херсона

Голая Пристань - 8 км юго-западнее Херсона

на юге до Михайловки - в 45 км к югу от Херсона

Аналитики подчеркивают, что такие сообщения свидетельствуют о том, что войска РФ готовятся к длительной оборонной операции на восточном берегу.

Между тем, украинские силы продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области, а также блокирование российских районов сосредоточения, узлов материально-технического обеспечения и военных средств в регионе.

При этом россияне продолжают эвакуировать "своих", они уже перенесли свою "администрацию" южнее, в Скадовск и заявляют, что украинское контрнаступление якобы "пока отражают", но наши бойцы продолжают бить врага, уничтожая, в частности, его склады с боеприпасами.