Россияне реже используют ракеты "Калибр": в ВСУ назвали ключевые причины

"Скорее всего, здесь комплекс причин, действительно. Для россиян сейчас проблематично и доставлять ракеты, и обслуживать ракетные установки, которые выпускают "Калибры", и перезагружаться "Калибрами", поскольку вся эта логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах", - отметила Гуменюк.

По ее словам, на сегодняшний день российским ракетоносителям проблематично добираться во временно оккупированный Крым, так как походы сопряжены с повышенной угрозой атак надводных дронов. Именно поэтому россияне также активно укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

Что предшествовало

Вчера, 31 марта, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их для ударов по Украине. По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

Также ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что у России проблемы с крылатыми ракетами "Калибр". Возможно, это связано с успешными ударами украинских военных по временно оккупированному Крыму.