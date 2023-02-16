ЕС в годовщину вторжения запретит экспорт унитазов на территорию России

Десятый пакет санкций, который Европейский Союз готовит к годовщине вторжения в Украину, включает широкий запрет для экспорта на территорию России. В список вошли "биде, унитазы, сливные бачки и аналогичная сантехника".

Как отмечает издание, унитазы стали символом того, что 24-летнее правление президента России Владимира Путина ничего не сделало для улучшения жизни россиян. Российские солдаты начали их воровать сначала в Грузии в 2008 году, а теперь и в Украине, потому что в каждом пятом российском доме до сих пор нет туалета.

"Пусть берут унитазы - они понадобятся в дороге - и возвращаются домой", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в январе.

В апреле прошлого года Зеленский говорил: "Вы знаете, они раньше говорили о своей самой большой мечте - увидеть Париж и умереть… Теперь их мечта - украсть унитаз и умереть".