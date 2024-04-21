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Россияне в районе Часоового Яра используют тактику, как в Авдеевке, - разведка Британии

Фото: россияне в районе Часоового Яра используют тактику, как в Авдеевке (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. Оккупанты сбрасывают в этом районе много авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twiiter (Х).

В оперативно-стратегической группировке "Хортица" заявили, что оккупанты сбрасывают за сутки 20-30 авиационных бомб в районе Часоового Яра. Их сбрасывают с самолетов Су-25, работающих вблизи линии столкновения, и Су-34, действующих на дистанции с использованием планирующих бомб.

"Это согласованная бомбардировка с воздуха, и эта тактика повторена из кампании в Авдеевке", - говорится в сводке.

Как отмечает разведка, город Часов Яр крепко укреплен и расположен на возвышении. Российские силы продвигаются в этом районе медленно.

скриншот deepstatemap.live

 

Ситуация на фронте

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась. По его словам, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.

Украинские военные отмечают, что контролируют ситуацию в городе Часов Яр. Но оккупанты не прекращают штурмов.

В целом на фронте продолжаются тяжелые бои, которые идут в районе Купянска, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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