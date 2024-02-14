РФ ракетами ударила по Великому Бурлуку в Харьковской области: много раненых, есть погибшие

"Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели извлекли из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

Фото: Великий Бурлук (facebook.com/synegubov.official)

"Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь. Все профильные службы на месте. Информация обновляется", - добавил глава области.

Информация о погибших

Полицейские сообщили, что в результате удара по Великому Бурлуку погибло два человека.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/police.kharkov)

"Среди пострадавших - трое мужчин и женщина. Есть информация, что под завалами могут находиться четверо человек. Полиция помогает спасателям разбирать завалы", - добавила полиция.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня российские военные ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере две женщины.

Также российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.