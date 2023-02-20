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Россияне проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Херсонской области

Фото: оккупационные власти Херсонской области под давлением раздают паспорта России (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

На временно захваченных территориях Херсонской области оккупационные власти проводят принудительную паспортизацию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионерам без российского паспорта, оккупанты угрожают оставить без пенсионных выплат.

В Генштабе отметили, что на фоне этого у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины враг совершает подомовые обходы и изымает украинские паспорта под разными предлогами.

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Херсон