Россияне проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионерам без российского паспорта, оккупанты угрожают оставить без пенсионных выплат.

В Генштабе отметили, что на фоне этого у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.