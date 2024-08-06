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Россияне провели ротацию в Черном море. Сейчас там только одна подводная лодка, - ВМС

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

В акватории Черного моря произошла ротация российских кораблей. Сейчас на дежурстве находится одна подводная лодка, но оккупанты ее редко применяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Что касается Черного моря, то там произошла ротация. Подводная лодка, которая раньше находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования в Новороссийск и ее заменила аналогичная подводная лодка, того же 636-го проекта, и она сейчас находится на дежурстве. То есть, в акватории Черного моря остается одна такая подводная лодка", - рассказал Плетенчук.

По его словам, эта лодка находится в Черном море больше на боевом дежурстве, чем с целью применения.

"Это (применение - ред.) сейчас происходит крайне редко и, как мы видим, крайне неудачно", - отметил спикер.

Плетенчук также рассказал, что с акватории Азовского моря фактически не наблюдается никаких угроз.

По его словам, после нескольких удачных поражений вокруг этой акватории россияне сделали соответствующие выводы и в итоге вообще бросили ее.

"Выводы эти базируются на том, что ВМС, например, смогли уничтожить склады дронов в Ейске, смогли поразить паром в порту Кавказ. Другие составляющие Сил обороны так же посильно приобщаются к подобным атакам, поэтому Азов сейчас фактически освобожден от россиян, если можно так сказать, если брать корабельную составляющую. Побережье, к сожалению, остается до сих пор в российской оккупации", - добавил спикер ВМС.

 

Удары ВСУ по Черноморскому флоту РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что 2 августа ВСУ потопили российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ в порту временно оккупированного Севастополя.

По мнению аналитиков Defence Express, уничтожение подводной лодки "Ростов-на-Дону" свидетельствует о невозможности для российских оккупантов ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты указывают, что потопление "Ростова" выведет из строя еще четыре субмарины РФ.

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