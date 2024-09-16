Россияне продвинулись на трех направлениях в Украине, а также в Курской области: карты ISW

Операции ВСУ в России

Украинские войска продвинулись в Глушковском районе Курской области. 14 сентября российский военный блогер заявил, что украинские войска продвинулись к юго-восточной окраине Вольфино (юго-западнее Глушково).

Российские войска недавно продвинулись к украинскому выступу в Курской области и отбили населенный пункт. Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 сентября, показывают, что российские войска продвинулись на полях к востоку от 10-го Октября (южнее Коренево) и незначительно продвинулись к западу от Любимовки соответственно. Российские источники утверждали, что подразделения ВС РФ отразили Борки (юго-восточнее Суджи).

Восход Украины. Операция №1 - Харьковская область

14 и 15 сентября бои продолжались возле Глубокого и Волчанска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

15 сентября украинский военный, действующий на севере Харьковской области, заявил, что темпы российских ударов планирующими бомбами продолжали снижаться в течение последних двух недель (около 1-14 сентября), поскольку российские войска потеряли значительное количество беспилотников дальнего действия.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись северо-западнее Сватово на фоне продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, как украинский беспилотник сбрасывает термит на российские позиции к северу от Стельмаховки (к северо-западу от Сватово), указывая, что российские войска продвинулись в этом районе.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

северо-западнее Сватового возле Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой;

юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Чернещины;

северо-западнее Кременной возле Новосадово, Макеевки, Невского;

к западу от Кременной у Тернов и Заречного;

к югу от Кременной возле Серебрянки.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении и продолжили наступление в этом районе 15 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Золотаровки (восточнее Северска).

15 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

15 сентября российские войска продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска вели наступательные действия:

под Торецком;

к северо-востоку от Торецка у Дачного;

восточнее Торецка возле Дружбы;

к югу от Торецка возле Нелиповки;

к западу от Торецка в направлении Щербиновки.

ISW сообщает, что 15 сентября российские войска продвинулись на Покровском направлении, "но подтвержденных изменений на линии фронта не было".

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к востоку от Селидово, в юго-западную Украинку (оба к юго-востоку от Покровска), а также к югу и востоку от Украинки, но ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Российские войска, действовавшие восточнее Покровска, вели наступательные операции в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новоторецка и Красного Яра, а российские войска, действовавшие юго-восточнее Покровска, атаковали вблизи Селидово, Украинки, Долиновки, Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Желанного Первого, Желанного Второго и Лисовки (к западу от Новогродовки).

Российский блогер утверждал, что темп продвижения РФ на Покровском направлении замедлился и что российским войскам нужно переместить свою материально-техническую поддержку вдоль российских наземных линий связи (GLOC).

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в восточную Максимиляновку.

Оккупанты недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что россияне продвинулись к северо-востоку от Водяного (к северо-востоку от Угледара).

14 и 15 сентября российские войска вели наступательные операции у Катериновки, Константиновки, Угледара и Водяного.

Российские войска 14 и 15 сентября проводили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей в районе Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки), Макаровки (южнее Великой Новоселки) и Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки), но подтверждений смены линии фронта не было.

"Южная ось"

На западе Запорожской области шли позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта 15 сентября не было.

На геолокационных кадрах, опубликованных 15 сентября, видно, как российская диверсионно-разведывательная группа совершает рейд на украинские позиции вблизи Каменского, но ISW не наблюдал уведомления или доказательства того, что российские силы проводят штурм или продвигаются в этом районе.

На 15 сентября российские войска активизировали наступление на островах в дельте реки Днепр.