В Генштабе назвали самые горячие направления фронта: на некоторых бои до сих пор продолжаются

На Покровском направлении россияне в течение суток 28 раз атаковали защитников Украины, один бой по состоянию на 22:00 продолжается. На Кураховском – 26 раз, здесь продолжаются три боестолкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Всего с начала этих суток произошло 147 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки противника были отражены.

На Купянском направлении противник сосредоточил основные усилия в районе населенного пункта Лозовая, где атаковал 12 раз, 7 боев до сих пор продолжаются. Кроме того, враг десять раз штурмовал в районах Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки, здесь украинские защитники отбили все атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. В настоящее время продолжаются два боя.

На Северском направлении враг больше всего наступал в районе Белогоровки, здесь отбиты 9 атак, еще один бой продолжается. Также российские оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новосадово и Верхнекаменское. Идет один бой в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении продолжается пять боеприкосновений вблизи Ступочек, Калиновки, Григорьевки и Часова Яра, пять вражеских атак отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Дачного и Торецка. Наши воины остановили пять вражеских атак, восемь атак – продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лисовка и Проминь. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 177 оккупантов, 72 из них - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены БМП, БТР и два орудия противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 26 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. По уточненной информации, три боя – продолжаются.

На Времиевском направлении захватчики совершили четыре наступательных действия недалеко от Богоявленки. Во время всех боестолкновений потерпели неудачу.

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Новоданиловки.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.