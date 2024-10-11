Россияне продвинулись в Торецке и закрепились на двух улицах, - ОТГ "Луганск"

"Ситуация остается сложной. Наиболее сложная ситуация возле Торецка и Нью-Йорка. К сожалению, враг там (в Торецке, - ред) продвинулся несколько и закрепился на двух соседних улицах, к улице Центральной", - рассказала она.

Кроме того, по словам спикера, враг не оставляет попыток пробить оборону ВСУ в районе Часового Яра.

"Несмотря на то, что там уменьшилось количество штурмов, однако враг заводит новое пополнение на передовые позиции. И мы думаем, что это все-таки "затишье перед бурей", и они усилят штурмовые действия на этом направлении", - отметила Бобовникова.