Около 40-50% территории Торецкого остается под контролем ВСУ, - глава ГВА

По его словам, украинские военные удерживают позиции в городе, несмотря на попытки российских сил захватить его полностью.

"За последние сутки россиянам не удалось продвинуться. Военнослужащие прилагали все усилия, чтобы у врага не было успеха. На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции и, ни одного дома, что жилой застройки, что объекта критической инфраструктуры на территории громады", - отметил Чинчик.

По его словам, россияне пытаются и прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее захватить город.

"Ориентировочно в районе 40-50% города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория - врагом захвачена. И враг пытается и прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город. Но ВСУ, силы сопротивления дают достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей", - добавил он.

Чинчик также подчеркнул, что эвакуация гражданских из города продолжается, хотя и со значительными трудностями.

"Мы прилагаем все усилия. К сожалению, на сегодня, те люди, которые остались, а их осталось около 1 150 человек, они если выходят, то минимум с документами, удостоверяющими личность. И то даже и их (документов - ред.) нет, потому что они где-то сгорели, или где-то в подвалах, или где-то в квартирах. Если брать вчерашний день, то 7 человек удалось вывезти с территории общины. 3 - с помощью сотрудников Нацполиции, 4 - при содействии военнослужащих", - заявил он.

Глава МВА отметил, что на сегодня составляющая безопасности в Торецке позволяет только "в определенные промежутки времени, когда наступает затишье или где-то благоприятные погодные условия для того, чтобы можно было как можно ближе въехать в город и эвакуировать население".