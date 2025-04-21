Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта
На фронте продолжаются бои - за сутки зафиксировано более 90 боевых столкновений. Генштаб сообщает об активных атаках россиян на направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений.
В целом враг нанес 1882 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты задействовали 957 дронов-камикадзе.
Украинские ракетные войска и артиллерия в ответ поразили район сосредоточения личного состава, техники и артиллерийское средство врага.
Ситуация на фронте:
Харьковское направление. Противник совершил одну попытку прорыва оборонительных рубежей украинских войск вблизи населенного пункта Красное Первое.
Купянское направление. Оккупанты атаковали в районе Голубовки.
Лиманское направление. 12 раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи Надежды, Мирного, Грековки, Катериновки, Нового и Ямполовки.
Северское направление. зафиксировано три попытки вражеского наступления в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
Краматорское направление. Враг совершил пять атак в направлении Часового Яра, а также в сторону Ступочек и Белой Горы.
Торецкое направление. Оккупанты десять раз атаковали украинские позиции вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.
Покровское направление. 39 штурмовых действий российских войск зафиксировано в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Преображенки, Андреевки и Разлива.
Новопавловское направление. За прошедшие сутки враг совершил пять атак в районах Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.
Ореховское направление. Оккупанты четыре раза шли в наступление на позиции украинских защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
Гуляйпольское и Приднепровское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Курщина (приграничье) Противник совершил 184 обстрела, в том числе 17 из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.
Потери РФ
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 670 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.
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