ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта

Понедельник 21 апреля 2025 08:45
UA EN RU
Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На фронте продолжаются бои - за сутки зафиксировано более 90 боевых столкновений. Генштаб сообщает об активных атаках россиян на направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1882 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты задействовали 957 дронов-камикадзе.

Украинские ракетные войска и артиллерия в ответ поразили район сосредоточения личного состава, техники и артиллерийское средство врага.

Ситуация на фронте:

Харьковское направление. Противник совершил одну попытку прорыва оборонительных рубежей украинских войск вблизи населенного пункта Красное Первое.

Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта

Купянское направление. Оккупанты атаковали в районе Голубовки.

Лиманское направление. 12 раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи Надежды, Мирного, Грековки, Катериновки, Нового и Ямполовки.

Северское направление. зафиксировано три попытки вражеского наступления в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта

Краматорское направление. Враг совершил пять атак в направлении Часового Яра, а также в сторону Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление. Оккупанты десять раз атаковали украинские позиции вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

Покровское направление. 39 штурмовых действий российских войск зафиксировано в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Преображенки, Андреевки и Разлива.

Новопавловское направление. За прошедшие сутки враг совершил пять атак в районах Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

Ореховское направление. Оккупанты четыре раза шли в наступление на позиции украинских защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

Гуляйпольское и Приднепровское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта

Курщина (приграничье) Противник совершил 184 обстрела, в том числе 17 из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

Потери РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 670 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров
Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей