RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне продолжают вести ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

Фото: Оккупанты ведут ожесточенные бои за Бахмут и Марьнку, ВСУ отбивают атаки (facebook/GeneralStaf)
Автор: Максим Шушко

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 60 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфине и Реки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримов.
  • На Купянском направлении минувших суток вражеских обстрелов подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное - Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
  • На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Минувшие испытывают и акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи взрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Ранее мы писали, что российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы и строят оборонительные сооружения на Запорожском и Херсонском направлениях.

Напомним, в результате российского обстрела села в Луганской области погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МарьинкаБахмутВойна России против Украины