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Россияне продолжают давить на Покровском направлении, активизировали авиацию, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

По состоянию на вечер 11 июня количество боевых столкновений на фронте возросло до 87. Самая напряженная ситуация на Покровском направлении. ВСУ дают жесткий отпор и сдерживают напор противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении российские захватчики предприняли еще одну попытку штурма наших позиций - продолжается бой недалеко от села Глубокое. Четыре атаки сегодня на это время отражены в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Пять из них потерпели фиаско, а три штурма еще продолжаются неподалеку от населенных пунктов Песчаное, Берестово и Синьковка. Ситуация контролируема.

Украинские воины активно уничтожают врага - по состоянию на данный момент на направлении оккупанты потеряли 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля врага.

Шесть из 19 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики продолжают давить на нашу оборону вблизи Новоалександровки.

После обеда оккупанты значительно активизировали боевую работу своей авиации - нанесли пять авиаударов, по районам населенных пунктов Волче, Александрополь, Воздвиженка, Евгеньевка и Желанне.

На Времивском направлении российские террористы не оставляют попыток снизить наш оборонный потенциал, а также запугать гражданское население, - нанесли сегодня четыре авиаудара. Били по районам Старомайорского, Константиновки, Благодатного и Урожайного.

С начала суток агрессор упорно пытается сдвинуть подразделения ВСУ с занимаемых позиций на Ореховском направлении. Атаковал уже шесть раз. Получил жесткий отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте 11 июня

По предыдущим данным Генштаба, на Покровском направлении армия РФ продолжает попытки прорыва нашей обороны в ряде районов.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские бойцы провели успешную контратаку юго-западнее Донецка и восстановили утраченные позиции в районе Сладкого.

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