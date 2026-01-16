Россияне продолжают штурмовать Покровск и Гуляйполе: в ВСУ показали карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и осуществлено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественка, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерно.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отбили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Филиал и в сторону Свободного, Родинского, Нового Шахматного, Сухецкого.

На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Злагода, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Январское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 30 атак россиян, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Оленоконстантиновки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений, в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.