Россияне продолжают штурмы на Покровском направлении: обновленные карты боев

В течение суток, 22 ноября, на фронте произошло 162 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 4582 обстрела, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6152 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Великомихайловка, Остаповское Днепропетровской области; Косовцево, Варваровка, Терноватое, Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пушки, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и реактивную систему залпового огня российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 19 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал дважды, пытаясь продвинуться вблизи населенного пункта Новоселовка.
На Славянском направлении наши защитники отбили десять штурмов оккупационных войск в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм в направлении населенного пункта Константиновка.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Николайполье.
На Покровском направлении произошло 40 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Покровск, Ровно, Зверево, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филиал.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблочное, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое.
На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.
На Приднепровском направлении агрессор совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 165 260 военных.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 496 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 80 единиц автомобильной и единицу специальной техники российских оккупантов.