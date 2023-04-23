Россияне продолжают перепрофилировать школы на оккупированных территориях под госпитали
Российские военные на оккупированных территориях Луганской области продолжают использовать школы под больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, как следствие - все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами.
"В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь", - сообщили военные.
По их данным, в настоящее время там находится большое количество раненых россиян.
Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.
Напомним, по данным Центра национального сопротивления, в оккупированной части Донецкой области большинство больниц обслуживают только захватчиков.
К тому же мы сообщали, что так называемые оккупационные "власти" приказали построить военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Луганской области.
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