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Россияне продолжают перепрофилировать школы на оккупированных территориях под госпитали

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Луганская область, Воскресенье 23 апреля 2023 19:34
Россияне продолжают перепрофилировать школы на оккупированных территориях под госпитали Фото: россияне перепрофилируют школы на госпитале (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные на оккупированных территориях Луганской области продолжают использовать школы под больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, как следствие - все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами.

"В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь", - сообщили военные.

По их данным, в настоящее время там находится большое количество раненых россиян.

Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, в оккупированной части Донецкой области большинство больниц обслуживают только захватчиков.

К тому же мы сообщали, что так называемые оккупационные "власти" приказали построить военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Луганской области.

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