Россияне продолжают воровать зерно с оккупированных территорий, - Генштаб

Россияне продолжают грабить мирное население на оккупированных территориях. В том числе они снова начали вывозить украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, с 10 июля захватчики активизировали использование порта в Скадовске Херсонской области для вывоза зерна урожая этого года в свои порты.

Оккупанты воруют зерно на занятых территориях

После оккупации выходящих к морю городов россияне активно воруют украинское зерно. Так, в 2022 году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продаж средства направила на обеспечение войны.

В конце июня 2023 года Британия и Украина обсудили сотрудничество в вопросе мониторинга украинского зерна, которое ворует РФ.

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