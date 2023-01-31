Россияне прислали в Мелитополь вербовщиков для ЧВК "Вагнера", - мэр

Россияне направили в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт", - говорится в заявлении.
Федоров отметил, что за почти год оккупации россияне взяли в плен около тысячи гражданских мелитопольцев. Некоторые жители сидят "на подвале" уже от 6 до 11 месяцев, а часть из них принудительно отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению.
"По информации Центра национального сопротивления вывезли в Крым 3.5 тысячи вязов Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании", - добавил Федоров.
По его словам, россияне создали в Мелитополе по меньшей мере 5 застенков для пленных. Они посылают в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих "вагнеровцев". Также захватчики решили открыть на оккупированных территориях Украины 28 колоний.
Напомним, что оккупанты строят оборонительные сооружения на оккупированной части Запорожской области. Речь идет о так называемых "зубах дракона".
Вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области днем 29 января был взорван мост.
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