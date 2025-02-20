Россияне принудительно вывозят украинских детей с оккупированных территорий в Крым, - ЦНС

Как пишет информационный ресурс, по подтвержденным данным, на обучение в школы оккупированного Крыма были вывезены более 4 тысяч детей. Еще более 800 - зачислены в детские сады.

Находясь там, дети вынуждены учиться по российским учебникам. Кроме того, оккупанты внедряют пропагандистские воспитательные программы и формируют искаженное восприятие истории, в которой оправдывают войну России против Украины.

"Такие действия - это не просто смена места обучения для детей, а целенаправленная попытка стереть им украинскую идентичность, принудительно интегрировать в правовое и образовательное поле РФ и идентифицировать их как граждан страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, которое запрещает стране-агрессору депортацию и принудительное перемещение детей.

"Однако Кремль продолжает использовать методы запугивания, манипуляций и шантажа, чтобы оторвать украинских детей от их семей и сделать частью собственной пропагандистской системы", - добавил ресурс.

В целом Российская Федерация уже незаконно вывезла более 20 тысяч украинских детей с оккупированных территорий.

"Еще 1,5 миллиона остаются под угрозой депортации. Более того, враг меняет похищенным детям персональные данные и гражданство, чтобы сделать невозможным их возвращение в родные дома", - информирует Центр национального сопротивления.

В конце публикации ресурс отметил, что похищение украинских детей - это часть геноцидной политики России, и причастные к этим преступлениям лица понесут справедливое наказание. В ЦНС фиксировать и передавать всю информацию о преступлениях оккупантов и коллаборационистов, чтобы остановить беззаконие и восстановить мирную жизнь на оккупированных территориях.