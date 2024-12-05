Россияне принудительно усыновили 314 украинских детей из Луганска и Донецка

Согласно последнему отчету Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, 314 украинских детей были принудительно усыновлены российскими семьями из оккупированных Донецка и Луганска. По меньшей мере, 67 из них были вынуждены принять российское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление операционного директора Bring kids back UA Дарии Заривной в Совете Безопасности ООН.

В ходе выступления она также поблагодарила Соединенные Штаты Америки, которые сейчас председательствуют в Совбезе ООН, за организацию этой важной дискуссии и всех делегатов и докладчиков – за их выступления. Она также подчеркнула, что у России нет ни юридического, ни морального права на место постоянного члена Совбеза.

"Россия никогда не сможет стереть своего авторства в зверствах, совершенных в Украине. Уже два года подряд армия постоянного члена Совета Безопасности - России - входит в список грубых нарушителей прав детей. Это впервые в истории ООН", - подчеркнула она.

Представительница Украины призвала мировое сообщество к максимальному давлению на Россию, чтобы заставить его соблюдать нормы международного права.

По ее словам, каждую неделю погибают и получают ранения по меньшей мере 16 детей. Она также отметила, что из-за войны миллионы украинцев, в том числе несовершеннолетних, стали беженцами. Сотни тысяч детей остаются на территориях, подконтрольных РФ – вне доступа Украины и международных организаций.

Украина разыскивает около 20 тысяч детей, которые стали жертвами незаконной депортации и принудительного перемещения. Однако реальная цифра может быть в разы больше.

"Российские чиновники систематически отказываются предоставлять информацию. Но чтобы дать вам представления, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова похвасталась, что "расселила" в России более 700 тысяч украинских детей", - добавила она.