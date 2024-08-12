Россияне сообщают об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

Также в ночь на 12 августа в небе над Курском (РФ) вновь прозвучало несколько взрывов. По утверждениям российских властей, сработала система ПВО.

О взрывах в Курске также сообщалось в ночь на 11 августа. Тогда, по данным РФ, якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом, в результате чего возник пожар.

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