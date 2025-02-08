Россияне попали КАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми

Россияне нанесли минимум шесть ударов по Гуляйполю 8 февраля. Один из КАБов влетел в дом, пострадала семья с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Минимум 6 ударов нанесли росины по прифронтовому Гуляйполю", - рассказал он.
По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя.
"Российские КАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - отметил Федоров.
Последствия обстрела Гуляйполя 8 февраля (t.me/ivan_fedorov_zp)
Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Российские войска постоянно обстреливают Гуляйполе Запорожской области. Часто оккупанты атакуют город КАБами.
Например, летом прошлого года россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в Гуляйполе Запорожской области.
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