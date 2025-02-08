RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Россияне попали КАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми

Фото: РФ попала КАБом в дом в Гуляйполе, пострадала семья с детьми (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне нанесли минимум шесть ударов по Гуляйполю 8 февраля. Один из КАБов влетел в дом, пострадала семья с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Минимум 6 ударов нанесли росины по прифронтовому Гуляйполю", - рассказал он.

По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя.

"Российские КАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - отметил Федоров.

Последствия обстрела Гуляйполя 8 февраля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстрелы Гуляйполя

Российские войска постоянно обстреливают Гуляйполе Запорожской области. Часто оккупанты атакуют город КАБами.

Например, летом прошлого года россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в Гуляйполе Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская областьВойна в Украине