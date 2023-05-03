Россияне попали в админздание в Днепре, - ОВА

Ночью, 3 мая, россияне попали дроном типа Shahed-136 в админздание в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

Он отметил, что украинские защитники по воздушному командованию "Восток" сбили 7 дронов, но один все же достался цели.

"В Днепре повреждено административное здание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", - написал он.

Сейчас на месте работают спасатели. Последствия атаки уточняются.