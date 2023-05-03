Россияне попали в админздание в Днепре, - ОВА

Ночью, 3 мая, россияне попали дроном типа Shahed-136 в админздание в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он отметил, что украинские защитники по воздушному командованию "Восток" сбили 7 дронов, но один все же достался цели.
"В Днепре повреждено административное здание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", - написал он.
Сейчас на месте работают спасатели. Последствия атаки уточняются.
Напомним, что этой ночью в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Во время нее в Днепре и ряде других городов раздавались взрывы.
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