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Россияне усиливают обстрелы Харьковской области, применяя все имеющееся оружие, - ОВА

Фото: россияне усиливают обстрелы Харьковской области (илюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ужесточают обстрелы Харьковской области. При этом враг использует все имеющееся оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие - ствольное и реактивное артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие", - рассказал он.

В частности, по данным Синегубова, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковскую область. В том числе 24 обстрела были ракетными.

"Целями российской армии являются преимущественно гражданские объекты и мирное население, нарушающее нормы международного Гуманитарного права", - добавил глава региона.

Как сообщалось, по данным на 10 апреля, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

Кроме того, российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. Также увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

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харков