Россияне усилят наступательные операции в Украине в начале 2024 года, - ISW

Согласно оценкам Белого дома, в январе-феврале 2024 года российским войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку зимние погодные условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института ведения войны (ISW).

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что российским войскам будет легче проводить наступательные операции, в частности в районе Авдеевки в Донецкой области, когда в конце января и в феврале низкие температуры заморозят землю.

В отчете ISW напоминает, что с 2014 года осенний "грязевой" сезон мешал наземным маневрам как украинским, так и российским силам. Но периоды длительных морозов, которые обычно начинаются в конце декабря, замораживают землю и позволяют бронетехнике двигаться легче, чем осенью и весной.

В то же время уточняется, что нынешняя погода в Украине переменчива. В случае более мягкой зимы, период сильных морозов может наступить позже, чем ожидается, либо не наступить вообще. Это даст более короткий период подготовки местности для механизированной маневренной войны.

"Российские войска начали локализованные наступательные операции по всей линии фронта на Востоке Украины в период сложной погоды осенне-зимнего сезона. Таким образом агрессор пытается перехватить и удержать инициативу, не дожидаясь сильных морозов. Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать либо усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте российско-украинской войны

Несмотря на давление оккупантов, украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ отбили 30 попыток агрессора вытеснить защитников с этих позиций.

На Купянском направлении снайперы Сил обороны Украины обнаружили вражеских разведчиков и ликвидировали их.

Общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения превысила 350 тыс. человек.

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