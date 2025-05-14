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До и после: как выглядит разрушенный Торецк после вторжения России (фото с дронов)

Среда 14 мая 2025 19:12
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До и после: как выглядит разрушенный Торецк после вторжения России (фото с дронов) Архивное фото: Торецк (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Из-за постоянных обстрелов российской армии украинский город Торецк, что в Донецкой области, почти полностью разрушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады "Хищник".

"Когда-то - город шахтеров, спорта и культуры. Сегодня - линия фронта, пепелище и пустые улицы. Так выглядит Торецк после "освобождения". Российская чума выжгла все живое", - подписано фото разрушенного города.

На снимках показан Торецк до и после российского вторжения. В частности, стадион "Авангард", шахту имени святой Матроны, дворец культуры "Украина", Дом творчества, многоэтажки и улицы, по которым ездил общественный транспорт.

Фото: Торецк до и после нападения России (facebook.com/khyzhak.brigade)

До войны "Торецк был живым, трудолюбивым, наполненным людьми городом". Там проживали почти 40 тысяч украинцев. Работали шахты, обогатительная фабрика, хлебокомбинат, заводы.

"Гордостью был дворец культуры "Украина" при шахте "Центральная" - с зимним садом, залами для репетиций, детскими кружками. А стадион "Авангард" собирал до 10 тысяч зрителей. Сегодня - это поле боя", - сказано в сообщении.

Напомним, по словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Торецке остаются 48 человек, а в Торецкой громаде - 142 человека. Украинские военные пытаются доставлять помощь этим людям.

Ранее 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ показала видео из Торецка после российского вторжения.

Что известно о Торецке

До начала войны на Донбассе в 2014 году Торецк (до 2016-го - Дзержинск) был домом для примерно 35 тысяч человек. Город имел развитую промышленную инфраструктуру и отличался активной экономической жизнью.

Его экономика преимущественно базировалась на угледобывающей отрасли: шахты были главными работодателями для местного населения, а шахтерский труд определял лицо города на протяжении поколений.

В Торецке также функционировала железнодорожная станция, которая служила важным логистическим узлом для перевозки угля и других грузов.

Ранее мы писали о том, что ситуация вокруг Торецка ухудшается, в случае, если россияне возьмут его под свой контроль, то "откроют" уже Константиновское направление.

Подробно об этом, читайте в материале РБК-Украина "Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте".

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