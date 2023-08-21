ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне усилили проверку украинцев на блокпостах в оккупированном Мелитополе

Новина українською →
Понедельник 21 августа 2023 05:37
Россияне усилили проверку украинцев на блокпостах в оккупированном Мелитополе Фото: россияне усилили проверку украинцев на блокпостах в оккупированном Мелитополе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные усилили контроль за украинцами проезжающих блокпосты во временно оккупированном Мелитополе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Как он рассказал, россияне ужесточают контроль и проводят дополнительные проверки граждан, которые проезжают блокпосты.

"Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Оккупанты тщательно проверяют телефоны, машины и паспорта", - написал Федоров.

Он призвал жителей города проявлять бдительность при пересечении вражеских постов.

Ситуация в Мелитополе

Российские военные оккупировали Мелитополь еще в первые недели полномасштабного вторжения. Захватчики превратили город в свой "центр командования".

При этом в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах Запорожской области развито партизанское движение. В последнее время там тоже участились взрывы, а среди россиян фиксируют тревожные настроения.

В частности, 13 августа неподалеку от Мелитополя раздался мощный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Контрнаступление ВСУ Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвинулись на юге и ведут контрнаступление на двух участках фронта, - ISW
ВСУ продвинулись на юге и ведут контрнаступление на двух участках фронта, - ISW
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне