Россияне усилили проверку украинцев на блокпостах в оккупированном Мелитополе

Российские военные усилили контроль за украинцами проезжающих блокпосты во временно оккупированном Мелитополе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Как он рассказал, россияне ужесточают контроль и проводят дополнительные проверки граждан, которые проезжают блокпосты.

"Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Оккупанты тщательно проверяют телефоны, машины и паспорта", - написал Федоров.

Он призвал жителей города проявлять бдительность при пересечении вражеских постов.

Ситуация в Мелитополе

Российские военные оккупировали Мелитополь еще в первые недели полномасштабного вторжения. Захватчики превратили город в свой "центр командования".

При этом в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах Запорожской области развито партизанское движение. В последнее время там тоже участились взрывы, а среди россиян фиксируют тревожные настроения.

В частности, 13 августа неподалеку от Мелитополя раздался мощный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база оккупантов.

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