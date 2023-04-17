Россияне усилили артиллерийские удары на юге Украины: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

16 апреля российские войска совершили ограниченные наземные удары к югу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной), Григоровки (9 км к югу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу) от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной), а украинские силы частично отразили позиции у Белогоровки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы "Ахмат" в течение пяти неопределенных дней отражали украинские контратаки возле Белогоровки, а затем "выходили из оцепления".

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 16 апреля сообщил, что российские войска больше используют бронетехнику на направлении Купянск-Лиман и что на этом рубеже действуют обычные силы РФ, преимущественно мобилизованные.

Череватый также сообщил, что украинские силы уничтожили три танка Т-72, один БТР-80, одну БМП-2, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1 и один самолет Су-25. Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские воздушно-десантные силы (ВДВ), вероятно, включили термобарическую артиллерию ТОС-1А в операции вблизи Кременной. 15 апреля российский "военкор" заявил, что формирование "Каскад" БАРС (Боевого резерва России) действует на линии Сватово-Кременная.

Бои на Добассе

Российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях 16 апреля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали Бахмут и что украинские силы отбили российские войска к западу от Бахмута у Хромового (непосредственно к западу) и Ивановского (6 км к западу).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска выбрасывают на фронт штрафников, в то время как обычные силы более осторожны. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись в северном, центральном и южном Бахмуте, в том числе к югу от завода АЗОМ в центре Бахмута, 15 апреля.

Еще один "военкор" заявил, что российские войска совершили неудачные атаки на северный, западный и южный Бахмут. Один военный блоггер пытался оправдать задержку захвата Бахмута как умышленную операцию с целью отвлечь украинские силы до тех пор, пока Украина хочет защищать Бахмут.

Он также заявил, что украинские войска отошли к трем микрорайонам на западе Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что российская 132-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус) недавно действовала к югу от Бахмута вблизи Майорска.

16 апреля российские войска совершили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Новокалинового (8 км к северу от Авдеевки), Северного (5 км к западу от Авдеевки), Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска наступали у Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), Северного и Первомайского, а также атаковали вблизи Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка), Победы (5 км северо-западнее Донецка). и в западной Марьинке 15 апреля. Его коллега утверждал, что российские войска атаковали Керамик (7 км к северу от Авдеевки) и Первомайское и продвинулись вдоль трассы H-20 Константиновка-Донецк к востоку от Авдеевки.

16 апреля российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы добились незначительных успехов к юго-востоку от Новоселки Донецкой области (36 км к северо-востоку от Гуляйполя Запорожской области) в неустановленную дату.

"Южная ось"

Сообщается, что 16 апреля российские войска ужесточили артиллерийские удары на юге Украины. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские войска усилили артиллерийский огонь на западном (правом) берегу Херсонской области и продолжают использовать управляемые авиационные бомбы для ударов по гражданской инфраструктуре.

Южное оперативное командование также отметило, что российские войска возобновили практику использования зенитно-ракетных комплексов С-300 для поражения наземных целей в глубине украинского тыла, и заявило, что российские войска нанесли удар С-300 по Баштанскому району Николаевской области с позиций на восточном. ) берегу.

В Генштабе Украины заявили, что российские войска в течение суток нанесли 25 ударов с С-300 по Запорожской и Николаевской областям. Отмечается, что ракеты "земля-воздух" С-300 представляют собой систему низкой точности. 16 апреля российские войска дополнительно совершили обычный обстрел вдоль линии фронта на юге Украины.

16 апреля российские и украинские источники сообщили, что российские войска готовятся к контрнаступательным действиям Украины на юге Украины. Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские войска роют траншеи, минуют территорию, эвакуируют жителей Энергодара и усиливают практику хищения частного имущества во время их выезда.

Российский военный блоггер предупредил, что украинские силы сосредотачиваются в населенных пунктах на западном (правом) берегу Днепра в Херсонской области для возможной попытки переправы через реку. Заведующий кафедрой ВМС УНУ Степан Якимяк предположил, что Черноморский флот РФ может эвакуироваться с оккупированного Крымского полуострова для подготовки к возможному контрнаступлению Украины.