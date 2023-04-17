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ЧВК "Вагнера" заставляет мобилизованных россиян подписывать контракты с ними, - ISW

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Понедельник 17 апреля 2023 03:45
ЧВК "Вагнера" заставляет мобилизованных россиян подписывать контракты с ними, - ISW Фото: группа "Вагнера" заставляет мобилизованных россиян подписывать с ними контракты (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Частная военная компания "Вагнера" может вынуждать мобилизованных россиян подписывать с ними контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ранее российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области пропали без вести после того, как отказались подписать контракт с "вагнеровцами". Опубликованные позже кадры с геолокацией показывают, как боевики Пригожина задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем доставить их на подготовку.

"Министерство обороны (МО) России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой "Вагнера", хотя статус мобилизованного персонала, первоначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавших контракты с "Вагнером", неясен", - отмечают аналитики.

Ключевые выводы

  • Российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на российские воздушно-десантные войска (ВДВ).
  • Известие о повторном назначении Михаила Теплинского предполагает, что Минобороны России стремится к более тесному сотрудничеству с группой "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность между Пригожиным и традиционным истеблишментом Минобороны.
  • Российские военные блоггеры воспользовались возможностью очернить мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова таким образом, что указывает на то, что антибигловская кампания владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина проникла в российское ультранационалистическое информационное пространство.
  • Группа "Вагнера" вернула 130 украинских военнопленных 16 апреля, что позволяет предположить, что боевики могли участвовать в обмене вне зависимости от Министерства обороны России.
  • Группа Вагнера может пытаться заставить мобилизованный российский персонал подписать контракты с ними, возможно, в попытке компенсировать свои потери.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки к югу от Кременной.
  • Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута и по линии Авдеевка-Донецк.
  • Сообщается, что российские силы ужесточили артиллерийские обстрелы на юге Украины.
  • Российский мобилизованный персонал продолжает публиковать публичные жалобы на жестокое обращение с российскими командирами.
  • Российский источник заявил, что группа "Вагнера" причастна к вывозу украинских детей из Бахмута.

Напомним, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили четыре российских беспилотника и нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

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