ЧВК "Вагнера" заставляет мобилизованных россиян подписывать контракты с ними, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ранее российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области пропали без вести после того, как отказались подписать контракт с "вагнеровцами". Опубликованные позже кадры с геолокацией показывают, как боевики Пригожина задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем доставить их на подготовку.

"Министерство обороны (МО) России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой "Вагнера", хотя статус мобилизованного персонала, первоначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавших контракты с "Вагнером", неясен", - отмечают аналитики.

Ключевые выводы