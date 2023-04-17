ЧВК "Вагнера" заставляет мобилизованных россиян подписывать контракты с ними, - ISW
Частная военная компания "Вагнера" может вынуждать мобилизованных россиян подписывать с ними контракты.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что ранее российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области пропали без вести после того, как отказались подписать контракт с "вагнеровцами". Опубликованные позже кадры с геолокацией показывают, как боевики Пригожина задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем доставить их на подготовку.
"Министерство обороны (МО) России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой "Вагнера", хотя статус мобилизованного персонала, первоначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавших контракты с "Вагнером", неясен", - отмечают аналитики.
Ключевые выводы
- Российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на российские воздушно-десантные войска (ВДВ).
- Известие о повторном назначении Михаила Теплинского предполагает, что Минобороны России стремится к более тесному сотрудничеству с группой "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность между Пригожиным и традиционным истеблишментом Минобороны.
- Российские военные блоггеры воспользовались возможностью очернить мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова таким образом, что указывает на то, что антибигловская кампания владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина проникла в российское ультранационалистическое информационное пространство.
- Группа "Вагнера" вернула 130 украинских военнопленных 16 апреля, что позволяет предположить, что боевики могли участвовать в обмене вне зависимости от Министерства обороны России.
- Группа Вагнера может пытаться заставить мобилизованный российский персонал подписать контракты с ними, возможно, в попытке компенсировать свои потери.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки к югу от Кременной.
- Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута и по линии Авдеевка-Донецк.
- Сообщается, что российские силы ужесточили артиллерийские обстрелы на юге Украины.
- Российский мобилизованный персонал продолжает публиковать публичные жалобы на жестокое обращение с российскими командирами.
- Российский источник заявил, что группа "Вагнера" причастна к вывозу украинских детей из Бахмута.
Напомним, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили четыре российских беспилотника и нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .