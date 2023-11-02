Россияне повредили объект критической инфраструктуры в Херсоне: в городе перебои со светом

"По сообщению Херсоноблэнерго, сегодня был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города. Это произошло по причине вражеских российских обстрелов", - написал Мрочко.

По его словам, сейчас наблюдаются временные перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий аварии.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

Так, сегодня ночью войска РФ обстреляли Херсон, ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

31 октября российские войска дроном атаковали эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Днем ранее российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.