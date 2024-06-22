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Россияне повредили энергообъекты в двух регионах, пострадали энергетики

Фото: россияне обстреляли энергообъекты, есть раненые среди энергетиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 22 июня российские военные атаковали энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. Есть пострадавшие среди энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу.

"Также во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются. Продолжается их ликвидация", - сообщили в ведомстве.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате атаки повреждены объекты в Запорожской и Львовской областях.

В Запорожской области пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу. На месте атак начаты аварийно-восстановительные работы.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 22 июня российские захватчики осуществили комбинированный ракетно-дроновый обстрел Украины.

Вечером 21 июня военные агрессора запустили ударные дроны "Шахед", которые барражировали в южных, центральных и западных областях.

Ночью россияне запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Позже стало известно о взрыве в Винницкой области. Также взрыв прогремел в Луцке. Силы ПВО работали также в Ивано-Франковской области.

В городе Стрый Львовской области ракетами был поврежден объект энергетической инфраструктуры. На месте прилета возник пожар.

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