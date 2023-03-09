Россияне повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело, - Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС в результате чего водохранилище обмелело.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Собрались на совещание с председателями общин, руководителями РВА и представителями водоканалов Криворожского и Никопольского районов. Самый первый и самый неотложный вопрос - водообеспечение", - пишет Лысак.

Председатель ОВА отметил, что удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

"Совместно нашли технические решения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли и модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии", - добавил Лысак.

В то же время во время совещания был поднят вопрос послевоенного восстановления.