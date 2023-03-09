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Россияне повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело, - Днепропетровская ОВА

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Четверг 09 марта 2023 14:50
Россияне повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело, - Днепропетровская ОВА Фото: Россияне повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС в результате чего водохранилище обмелело.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Собрались на совещание с председателями общин, руководителями РВА и представителями водоканалов Криворожского и Никопольского районов. Самый первый и самый неотложный вопрос - водообеспечение", - пишет Лысак.

Председатель ОВА отметил, что удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

"Совместно нашли технические решения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли и модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии", - добавил Лысак.

В то же время во время совещания был поднят вопрос послевоенного восстановления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС , из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает. Это со своей стороны грозит катастрофой на Запорожской АЭС.

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