RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне распространяют вброс о "подготовке к сдаче Харькова". Украина опровергла фейк

Фото: Украина опровергла фейк россиян о Харькове (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

Как рассказали в Центре, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что руководство Харькова "готовится к побегу из города". Об этом якобы свидетельствует выделение средств на ремонт западного выезда из населенного пункта - дорог в районе Люботина и Коротыча. 

Фото: фейк россиян о Харькове (cpd.gov.ua)

"Сообщения о якобы "бегстве" городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения", - подчеркнули в ЦПД. 

Там напомнили, что недавно представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял о нехватке достаточного количества сил и средств у врага, чтобы начать мощную наступательную операцию на Харьков, Сумы, Чернигов и Киевскую область. 

При этом спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщал, что северную границу постоянно усиливают, а количество вражеских войск там отслеживается. 

Возможность наступления на Харьков

Напомним, несколько недель назад начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что мощной группировки россиян с целью повторного наступления на Харьков не фиксируется

В то же время он отмечал, что украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныФейки