Россияне распространяют фейк об "отказе" Минобороны в выплатах семьям погибших

Россия распространяет изображение якобы официального письма от Министерства обороны Украины, в котором говорится о якобы отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих из-за "невозможности установить обстоятельства смерти".

Центр противодействия дезинформации верифицировал это сообщение в Министерстве обороны Украины и установил, что этот документ - поддельный.

"Форма письма не соответствует никаким стандартам делопроизводства министерства, а сам "документ" содержит многочисленные ошибки в формулировках и оформлении", - пояснили военные Сухопутных сил.

По данным Сухопутных сил, этот фейк является частью масштабной российской дезинформационной кампании вокруг репатриационных мероприятий, направленной на дискредитацию украинского руководства и создание недоверия к нему.

Как сообщается, ранее в рамках этой кампании уже распространялись вымышленные истории об отказе в компенсации и фальшивые скриншоты статей якобы из международных изданий.

"Цель России - дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности путем создания фейковых документов и новостей, чтобы посеять неверие к украинской власти и спровоцировать эмоциональную реакцию в обществе", - пояснили военные.