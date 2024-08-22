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Россияне распространяют фейк о якобы "химической атаке" ВСУ в Курской области, - ЦПД

Фото: указатель "Курск" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о том, что Вооруженные Силы Украины якобы "совершили химическую атаку" в Курской области из-за "неспособности прорвать российскую оборону".

Российские пропагандисты обвиняют украинскую армию в том, что она якобы "нарушила" нормы международного права и "применила химическое оружие" против российских военных. Однако эти заявления ложны и не имеют никаких подтверждений.

"Во-первых, Украина является участником Конвенции о запрете химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка", - заявили в ЦПД.

Отмечается, что в действительности именно российские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.

ЦПД отмечает, что распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде о событиях в Курской области, о чем ранее рассказывал руководитель Центра, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Операция в Курской области

Украинские военные начали наступление на Курскую область 6 августа. Бои ведутся в приграничных районах. За это время украинские войска продвинулись на глубину обороны врага от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами российской территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.

Отмечается, что операцию тщательно планировали заранее в режиме повышенной секретности.

В то же время, российские власти начали новую информационную пропаганду относительно своего населения, чтобы объяснили происходящее в Курской области. Общий нарратив российских пропагандистов, кроме распространения фейков в отношении действий ВСУ, это - попытка заверить россиян в том, что сложившаяся ситуация является "новой нормой", к которой нужно привыкнуть.

ЦПД сообщал, что в настоящее время часть российских войск в Курской области находится почти в полном окружении.

Ранее мы сообщали, что российским пропагандистам приказали меньше говорить о происходящих в Курской области событиях.

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