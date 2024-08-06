Пропагандистам РФ приказали сместить фокус с "прорыва" границы в Курской области

Российские пропагандисты распространяют фейки об успехах России на фронте на фоне слухов о том, что украинские воины "зашли" в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко в Telegram .

Руководитель ЦПД уточнил, что это признаки традиционной информационной стратегии врага.

По словам Коваленко, уже есть новости о "триколорах на административных зданиях" и "больших победах" российских оккупантов.

"Российские военкоры и пропагандисты получили задачу срочно информационно смещать фокус внимания с Севера на бои в Донецкой и Луганской областях", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 августа, россияне жаловались на мощные обстрелы населенных пунктов Курской области, которые находятся возле границы. В частности, речь шла о городе Суджа.

После этого российские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что на территорию Курской области "вторглись" украинские военные.

В Минобороны РФ также обнародовали такую информацию. В ведомстве уточняли, что границу якобы прорвала пехота с танками и боевыми бронированными машинами.

При этом, по информации российского ведомства, к границе решили стянуть резервы.

Более детально о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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