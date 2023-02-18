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Россияне распространили фейк о работе столичных школ. В КГГА опровергли

Фото: россияне распространили фейк по работе столичных школ (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Департамент образования и науки КГГА обнародовал заявление о распространении российскими провокаторами фейковой информации о работе школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Накануне годовщины полномасштабной российской агрессии враг делает провокации, целью которых является посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева. Одна из таких провокаций - распространение фейкового "приказа" Департамента образования и науки г. Киева. Официально заявляем - никаких приказов Департамента столице под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не выдавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", - говорится в заявлении.

В Департаменте также отметили, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая летом 2022 года распространяла пропаганду о войне в Украине.

Также ранее мы писали, что в Британии начали рассылать фейковые письма для сбора данных об украинских беженцах. Хозяев просят сообщать информацию об украинцах, живущих у них.

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