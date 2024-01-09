Россияне возобновили штурмовые действия на Купянском направлении, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Как отметил Синегубов, обороноспособность Харьковской области ежедневно повышается, чтобы наши военные были максимально эффективными на поле боя.

В течение последней недели на Купянском направлении наблюдалось снижение штурмовых атак врага из-за ухудшения погодных условий и из-за того, что наши воины наносили врагу серьезное поражение.

"Однако, сегодня штурмовые действия уже возобновились. И утром наши воины уже отражали попытки врага захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Сейчас успеха у них нет. Эти штурмовые атаки идут волнами, абсолютно у нас спрогнозированы. И наши ВСУ к этому готовы", - добавил Синегубов.

Ситуация на Купянском направлении

В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппировываются на Лиманском. В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) утверждали о том, что в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска.