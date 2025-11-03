Россияне более 30 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 3 ноября произошло 73 боевых столкновения. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 57 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор 11 раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки. Шесть боестолкновений продолжаются в данный момент.

На Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, наши воины остановили семь наступательных действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Под авиационными ударами были Константиновка и Дружковка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак.

Сегодня на Александровском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Январское, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.