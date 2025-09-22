Россияне более 30 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 103 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили два наступательных действия врага в районах Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Ставки, Шандриголово, Дерилово, Торское, Заречное, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника вблизи Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в сторону Степановки; сейчас бои продолжаются в трех локациях.

На Покровском направлении32 раза в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филия, Сечневое, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое. Три боевых столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Запорожью и Железнодорожному Запорожской области; Львовому и Николаевке Херсонской области.