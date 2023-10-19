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Россияне более 20 раз обстреляли Сумскую область: есть раненая

Сумская область, Четверг 19 октября 2023 22:25
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Россияне более 20 раз обстреляли Сумскую область: есть раненая Фото: россияне атаковали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 188 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Из-за сегодняшней российской атаки в одной из громад Сумской области был ранен человек.

По данным ОВА, на территории Краснопольской громады зафиксированы минометные обстрелы и артобстрелы.

"В результате одного из артобстрелов ранен гражданский человек. Также осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств типа ВОГ", - пояснили в администрации.

Кроме того, российские оккупанты также атаковали Юнаковскую, Белопольскую, Хотинскую, Великописаревскую, Шалыгинскую, Глуховскую и Середино-Будскую громады.

Напомним, ранее мы писали, что сумской областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки получил нового руководителя. Им стал полковник Валерий Васянович.

РБК-Украина также сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.

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