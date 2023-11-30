Россияне начали менять имена и фамилии украинских детей при усыновлении, - омбудсмен

По словам Лубинца, недавно стало известно, что председатель одной из российских партий Сергей Миронов с женой Инной Варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка. В СМИ сообщалось, что 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации российской армией города.

Оттуда ее вывезли в Россию якобы для "обследований и реабилитации". После чего, по данным медиа, девочке изменили имя и гражданство.

"Да, Маргарита стала "Мариной Мироновой"! Известно также, что вероятно совместно с девочкой забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Его судьба пока не известна", - сообщил омбудсмен.

Лубинец отметил, что усыновление украинских детей в РФ - незаконно.

По международным и национальным нормам для того, чтобы иностранцы могли усыновить украинского ребенка нужно сообщить Украине и получить согласие на усыновление.

"Однако Россия пытается обойти это и насильно предоставляет украинским детям российское гражданство. Что тоже является преступлением! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую - это геноцид!", - подчеркнул он.

Омбудсмен подчеркнул, что по крайней мере данный факт уже является основанием для очередных ордеров.

"Международное сообщество должно отреагировать на военное преступление россиян и помочь вернуть похищенных Россией детей!" - добавил он.

ие россиян и помочь вернуть похищенных Россией детей!" – добавил он.

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.

К примеру, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и помог ему вернуться домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.