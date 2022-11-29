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Россияне начали удалять уничтоженные в Мариуполе дома на картах

Фото: россияне начали удалять уничтоженные в Мариуполе дома на картах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские захватчики начали удалять на картах "Яндекс" здания, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Лубинца.

"Российские военные уничтожили дом в Мариуполе на улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте "Google" еще есть, а в "Яндексе" и в реальности его удалили, он перестал существовать", - написал Лубинец.

Также он отметил, что оккупанты планируют снести около тысячи домов, которые им не удалось уничтожить во время осады. Это делается с целью скрыть последствия бомбардировок украинского города.

"Они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя в мусор, который впоследствии выбросят", - добавил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что жильцы более 50 тысяч квартир уже остались без крова перед зимой. От россиян они получают только обещания.

По его словам, вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в городе свидетельствует об одном - Россия не несет ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отнять ее.

"Мариуполь - город, где РФ нарушила все нормы гуманитарного права. И даже стирание домов с карт не поможет виновным избежать наказания за совершенное", - отметил омбудсмен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

Также ранее мы писали, что в Мариуполе российские захватчики составляют списки недвижимого имущества, жители которого покинули город из-за оккупации и разрушения, чтобы "национализировать".

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