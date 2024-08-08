Россияне стали меньше применять КАБы для ударов по Харьковской области, - Синегубов

Российские войска уменьшили применение управляемых авиабомб (КАБов) для ударов по Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"На Липецком и Волчанском направлениях так же. Враг продолжает наносить удары, однако сегодня мы зафиксировали значительно меньшее количество управляемых авиабомб. Если мы раньше фиксировали круглосуточно от 30 до 60 таких ударов, то пока имели лишь несколько и два ракетных удара", - рассказал глава ОВА.

Как отметил Синегубов, постоянно под вражескими ударами находятся населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского районов, расположенные возле границы с Россией.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера ОТГ "Харьков" сообщило, что российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредоточивают там силы и технику.

К тому же, российские террористы ежедневно атакуют Харьков и область.

Так, 6 августа оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по центру Харькова. В результате обстрела было известно о пострадавших.

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