ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне стали меньше применять КАБы для ударов по Харьковской области, - Синегубов

Харьковская область, Четверг 08 августа 2024 17:04
UA EN RU
Россияне стали меньше применять КАБы для ударов по Харьковской области, - Синегубов Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска уменьшили применение управляемых авиабомб (КАБов) для ударов по Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Как отметил Синегубов, постоянно под вражескими ударами находятся населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского районов, расположенные возле границы с Россией.

"На Липецком и Волчанском направлениях так же. Враг продолжает наносить удары, однако сегодня мы зафиксировали значительно меньшее количество управляемых авиабомб. Если мы раньше фиксировали круглосуточно от 30 до 60 таких ударов, то пока имели лишь несколько и два ракетных удара", - рассказал глава ОВА.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера ОТГ "Харьков" сообщило, что российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредоточивают там силы и технику.

К тому же, российские террористы ежедневно атакуют Харьков и область.

Так, 6 августа оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по центру Харькова. В результате обстрела было известно о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Авиаудары Война в Украине
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев