Россияне начали "эвакуацию" местных из Энергодара, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем, в первую очередь, попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - отметили в Генштабе.

По их данным, местных вывозят в направлении Бердянска и Приморска на базы отдыха.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне и эвакуации населения.

Также ранее мы писали, что россияне готовятся к депортации детей из Энергодара. Их будут вывозить в захваченный Крым.

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