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ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

Понедельник 09 сентября 2024 10:04
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ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров Иллюстративное фото (t.me/milinua)
Автор: Валерия Полищук

7 сентября в Харьковской области бойцы Железной бригады впервые сбили высотный беспилотник российского производства в воздушном бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

"Как только засекли БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона", - говорится в сообщении.

После обнаружения российского дрона, группа оперативно определила курс и высоту цели во взаимодействии с пограничниками.

Военные отметили, что охота была сложной из-за высоты полета более трех километров и маневров дрона.

"Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы "Ворон" беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. На видео - финальный момент атаки", - говорится в сообщении.

Обновлено. ОТГ "Харьков" удалил новость из своего Telegram-канала.

Дрон "Орлан" стал одним из самых известных беспилотных летательных аппаратов, которые Россия активно использует в войне против Украины. Этот БПЛА играет ключевую роль в разведке, корректировке артиллерийского огня и даже в проведении ударов.

"Орлан" оснащен мощными камерами, которые позволяют вести высокоточную разведку на больших расстояниях. Это позволяет российским войскам выявлять позиции украинских сил, оценивать их численность и технику.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 15 тысяч российских дронов.

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